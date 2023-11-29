В отношении онлайн-сервисов составили 47 протоколов за показ ЛГБТ-контента
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Об этом сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.
«В 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях», — цитирует её ТАСС.
Уточняется, что общая сумма штрафов составила 29,2 млн рублей.
Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.