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В отношении онлайн-сервисов составили 47 протоколов за показ ЛГБТ-контента

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Роскомнадзор в 2023 году составил 47 административных протоколов в отношении сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента.
В отношении онлайн-сервисов составили 47 протоколов за показ ЛГБТ-контента
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

«В 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях», — цитирует её ТАСС.

Уточняется, что общая сумма штрафов составила 29,2 млн рублей.

Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

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