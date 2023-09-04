Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.