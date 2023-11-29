Суд оштрафовал бизнесмена Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал виновным Чичваркина Е. А. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отказался снимать с иностранного агента Руслана Белого** его статус.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции России от 03.06.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.