Суд отказался снимать с иноагента Руслана Белого его статус

Замоскворецкий районный суд Москвы отказался снимать с иностранного агента Руслана Белого* его статус.

Как говорится в опубликованном в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции сообщении, суд отказал Белому в удовлетворении административного искового заявления к Минюсту России.

В этом иске комик попросил признать решение ведомства незаконным, а также исключить себя из реестра иноагентов.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал иск Белого об обжаловании статуса иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.