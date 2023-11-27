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Суд отказался снимать с иноагента Руслана Белого его статус

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Замоскворецкий районный суд Москвы отказался снимать с иностранного агента Руслана Белого* его статус.
Суд отказался снимать с иноагента Руслана Белого его статус
  • Gettyimages.ru

Как говорится в опубликованном в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции сообщении, суд отказал Белому в удовлетворении административного искового заявления к Минюсту России.

В этом иске комик попросил признать решение ведомства незаконным, а также исключить себя из реестра иноагентов.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал иск Белого об обжаловании статуса иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

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