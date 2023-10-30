RT в Telegram
Подпишись

Суд зарегистрировал иск комика Руслана Белого об обжаловании статуса иноагента

Короткая ссылка
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск комика, основателя шоу Stand Up Руслана Белого* к Минюсту России об обжаловании статуса иноагента.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

При этом дата заседания суда для рассмотрения иска пока не назначена. 

По информации СМИ, Белый живёт и работает в Испании.

Ранее Минюст сообщил, что более 60 физических и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по разным основаниям. Некоторые из них разорвали связи с западными партнёрами.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить