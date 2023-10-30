Суд зарегистрировал иск комика Руслана Белого об обжаловании статуса иноагента
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
При этом дата заседания суда для рассмотрения иска пока не назначена.
По информации СМИ, Белый живёт и работает в Испании.
Ранее Минюст сообщил, что более 60 физических и юридических лиц исключены из реестра иностранных агентов в России по разным основаниям. Некоторые из них разорвали связи с западными партнёрами.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.