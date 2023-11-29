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ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе

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Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе.
ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, инженер-конструктор предприятия предоставил третьим лицам доверенные ему по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце октября Южно-Сахалинский городской суд в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, постановил выдворить из страны иностранца.

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