ФСБ возбудила дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе

Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, инженер-конструктор предприятия предоставил третьим лицам доверенные ему по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце октября Южно-Сахалинский городской суд в рамках дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, постановил выдворить из страны иностранца.