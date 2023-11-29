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Собянин рассказал о новом стандарте столичных городских вокзалов

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал создание и развитие МЦК и МЦД крупнейшим проектом в транспортной сфере столицы и области.
Собянин рассказал о новом стандарте столичных городских вокзалов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.

«Первый шаг к формированию нового стандарта московского городского вокзала был сделан в ходе строительства МЦК. А сегодня на МЦК и четырёх диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов», — отметил Собянин.

По его словам, городские вокзалы удобны, их инфраструктура приспособлена для всех пассажиров, в том числе для маломобильных и пожилых граждан.

«Сегодня мы с РЖД ведём строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая в будущем объединит второй, третий и четвёртый диаметры», — сообщил мэр.

Он добавил, что в дальнейшем стандарт московского городского вокзала будет распространён на большинство станций наземного метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что при возведении новых станций московского метро использовались уникальные конструкции.

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