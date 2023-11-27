Собянин: при строительстве новых станций метро использовались необычные решения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при возведении новых станций московского метро использовались уникальные конструкции.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Среди самых оригинальных сооружений он отметил станцию «Мичуринский проспект» на Солнцевской линии, которая стала первым полуподземным узлом столичного метро. Ещё одна полуподземная станция этой ветки — «Пыхтино».

Пространство станции «Ольховая» Сокольнической линии метро разделила автодорога — такое решение является новацией.

А «Нижегородская» стала первой в России пятипролётной станцией с четырьмя железнодорожными путями, обслуживающая одновременно пассажиров Некрасовской и Большой кольцевой линий (БКЛ), добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.