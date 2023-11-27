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Собянин: при строительстве новых станций метро использовались необычные решения

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при возведении новых станций московского метро использовались уникальные конструкции.
Собянин: при строительстве новых станций метро использовались необычные решения
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Среди самых оригинальных сооружений он отметил станцию «Мичуринский проспект» на Солнцевской линии, которая стала первым полуподземным узлом столичного метро. Ещё одна полуподземная станция этой ветки — «Пыхтино».

Пространство станции «Ольховая» Сокольнической линии метро разделила автодорога — такое решение является новацией.

А «Нижегородская» стала первой в России пятипролётной станцией с четырьмя железнодорожными путями, обслуживающая одновременно пассажиров Некрасовской и Большой кольцевой линий (БКЛ), добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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