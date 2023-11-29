ГИБДД: полицейские не будут выписывать штрафы за отсутствие зимних шин

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что полицейские не будут выписывать штрафы водителям, на чьих автомобилях нет зимних шин.

РИА Новости

Видеообращение Черникова опубликовала в своём Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. «Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут», — сказал глава ГИБДД. Черников добавил, что эвакуация автомобиля за отсутствие зимней резины также не предусмотрена. Ранее адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Сергей Мамонов заявил, что с 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать на 500 рублей водителей за летние шины в зимний период.