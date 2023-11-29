ГИБДД: полицейские не будут выписывать штрафы за отсутствие зимних шин
- РИА Новости
Видеообращение Черникова опубликовала в своём Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут», — сказал глава ГИБДД.
Черников добавил, что эвакуация автомобиля за отсутствие зимней резины также не предусмотрена.
Ранее адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Сергей Мамонов заявил, что с 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать на 500 рублей водителей за летние шины в зимний период.