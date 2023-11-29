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ГИБДД: полицейские не будут выписывать штрафы за отсутствие зимних шин

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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что полицейские не будут выписывать штрафы водителям, на чьих автомобилях нет зимних шин.
ГИБДД: полицейские не будут выписывать штрафы за отсутствие зимних шин
  • РИА Новости

Видеообращение Черникова опубликовала в своём Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут», — сказал глава ГИБДД.

Черников добавил, что эвакуация автомобиля за отсутствие зимней резины также не предусмотрена.

Ранее адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Сергей Мамонов заявил, что с 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать на 500 рублей водителей за летние шины в зимний период.

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