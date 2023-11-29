В Москве одобрили реализацию четырёх промышленных инвестпроектов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тыс. кв. м. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тыс. человек», – сказал Ефимов.
Отмечается, что на Балаклавском проспекте, Новосходненском шоссе, в Новой Москве и в Молжаниновском районе построят предприятия по производству медицинских изделий, мебели, одежды, инструментов, упаковки и строительных материалов.
Ранее сообщалось, что Москва выделила 140 га земли для реализации крупных инвестпроектов с начала года.