RT в Telegram
Подпишись

В Москве одобрили реализацию четырёх промышленных инвестпроектов

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
В Москве одобрили реализацию четырёх промышленных инвестпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тыс. кв. м. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тыс. человек», – сказал Ефимов.

Отмечается, что на Балаклавском проспекте, Новосходненском шоссе, в Новой Москве и в Молжаниновском районе построят предприятия по производству медицинских изделий, мебели, одежды, инструментов, упаковки и строительных материалов.

Ранее сообщалось, что Москва выделила 140 га земли для реализации крупных инвестпроектов с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить