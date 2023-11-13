Москва выделила 140 га земли для реализации крупных инвестпроектов с начала года
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Вице-мэр отметил, что на этих земельных участках появятся детсады, школы, торговые центры, спорткомплексы и производства. Общая площадь недвижимости, которую там возведут, превысит 1,1 млн кв. м.
В частности, на юге Москвы построят детский сад на 320 мест, а на севере столицы появится многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА, заключил Ефимов.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке в Новой Москве построят школу на 1100 учеников.