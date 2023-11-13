Москва выделила 140 га земли для реализации крупных инвестпроектов с начала года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица выделила для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) участки земли суммарной площадью свыше 140 га по итогам первых трёх кварталов 2023 года.

Об этом информирует НСН.

Вице-мэр отметил, что на этих земельных участках появятся детсады, школы, торговые центры, спорткомплексы и производства. Общая площадь недвижимости, которую там возведут, превысит 1,1 млн кв. м.

В частности, на юге Москвы построят детский сад на 320 мест, а на севере столицы появится многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА, заключил Ефимов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке в Новой Москве построят школу на 1100 учеников.