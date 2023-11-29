«Билайн» предупредил о схеме мошенничества со звонком о смене оператора

«Билайн» предупредил о схемах мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка о смене оператора.

Об этом компания «Билайн» сообщила РИА Новости.

«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора», — рассказали агентству.

Когда мошенникам отвечают, что подобных заявок не было, злоумышленники предлагают жертвам сменить пароль в личном кабинете с целью обеспечения безопасности номера телефона.

Ранее замначальника управления безопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов предупредил, что мошенники могут подделать сайт какого-либо крупного производителя.