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Сын Боярского — о состоянии отца: состояние нормальное, а настроение хорошее

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в беседе с RT о состоянии народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее перенёс инфаркт.
Сын Боярского — о состоянии отца: состояние нормальное, а настроение хорошее
  • РИА Новости

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал собеседник RT.

Ранее сын Боярского подтвердил, что артист перенёс инфаркт и госпитализирован. 

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