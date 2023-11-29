Сын Боярского — о состоянии отца: состояние нормальное, а настроение хорошее
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в беседе с RT о состоянии народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее перенёс инфаркт.
- РИА Новости
«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал собеседник RT.
Ранее сын Боярского подтвердил, что артист перенёс инфаркт и госпитализирован.
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