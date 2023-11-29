Сын Боярского — о состоянии отца: состояние нормальное, а настроение хорошее

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в беседе с RT о состоянии народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее перенёс инфаркт.

РИА Новости

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал собеседник RT. Ранее сын Боярского подтвердил, что артист перенёс инфаркт и госпитализирован.