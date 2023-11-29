В Москве запустили курсы по «Беспилотному транспорту»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Для столичных инженеров предлагаются курсы: «Оператор беспилотного летательного аппарата самолётного и мультироторного типа», «Сертификация БАС», «Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов», «Основы устройства и управления FPV-дронами» и другие образовательные программы.
«Московская техническая школа» предлагает широкий перечень образовательных программ в области разработки и использования беспилотного транспорта. Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению», — сказал Овчинский.
Отмечается, что в разработке курсов приняли участие Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Московский авиационный институт, Московский политех и другие вузы.
Ранее сообщалось, что проект МТШ упростил поиск образовательных программ для пользователей.