В Москве запустили курсы по «Беспилотному транспорту»

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ) заработали 16 образовательных курсов по направлению «Беспилотный транспорт».

Об этом сообщает НСН.

Для столичных инженеров предлагаются курсы: «Оператор беспилотного летательного аппарата самолётного и мультироторного типа», «Сертификация БАС», «Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов», «Основы устройства и управления FPV-дронами» и другие образовательные программы.

«Московская техническая школа» предлагает широкий перечень образовательных программ в области разработки и использования беспилотного транспорта. Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению», — сказал Овчинский.

Отмечается, что в разработке курсов приняли участие Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Московский авиационный институт, Московский политех и другие вузы.

Ранее сообщалось, что проект МТШ упростил поиск образовательных программ для пользователей.