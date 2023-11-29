RT в Telegram
Подпишись

В Москве запустили курсы по «Беспилотному транспорту»

Короткая ссылка
Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ) заработали 16 образовательных курсов по направлению «Беспилотный транспорт».
В Москве запустили курсы по «Беспилотному транспорту»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Для столичных инженеров предлагаются курсы: «Оператор беспилотного летательного аппарата самолётного и мультироторного типа», «Сертификация БАС», «Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов», «Основы устройства и управления FPV-дронами» и другие образовательные программы.

«Московская техническая школа» предлагает широкий перечень образовательных программ в области разработки и использования беспилотного транспорта. Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению», — сказал Овчинский.

Отмечается, что в разработке курсов приняли участие Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Московский авиационный институт, Московский политех и другие вузы.

Ранее сообщалось, что проект МТШ упростил поиск образовательных программ для пользователей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить