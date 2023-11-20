Проект МТШ упростил поиск образовательных программ для пользователей

Специалисты расширили функционал проекта «Московская техническая школа» (МТШ) на Инвестиционном портале столицы. Там появились специальные сервисы, упрощающие выбор образовательных программ.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на информационных ресурсах МТШ появились поисковые фильтры, «которые помогут подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами инженеров и предприятий».

Пользователь может вести поиск с учётом своего образования и специализации, направления обучения, формата и продолжительности занятий, а также их стоимости и числа обучающихся в группе. Найти конкретные курсы поможет поисковая строка.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.