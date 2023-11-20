Проект МТШ упростил поиск образовательных программ для пользователей
Об этом сообщает телеканал «360».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на информационных ресурсах МТШ появились поисковые фильтры, «которые помогут подобрать программу в соответствии с индивидуальными запросами инженеров и предприятий».
Пользователь может вести поиск с учётом своего образования и специализации, направления обучения, формата и продолжительности занятий, а также их стоимости и числа обучающихся в группе. Найти конкретные курсы поможет поисковая строка.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что «Московская техническая школа» в этом году увеличила до 123 — более чем в два раза — количество курсов и программ повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.