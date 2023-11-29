Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам мужчину, собиравшего данные для СБУ
Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам колонии мужчину, собиравшего данные о сотрудниках Федеральной службы безопасности России для украинских спецслужб.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки расколоть российское общество являются предательством и преступлением.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен