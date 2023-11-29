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Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам мужчину, собиравшего данные для СБУ

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Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам колонии мужчину, собиравшего данные о сотрудниках Федеральной службы безопасности России для украинских спецслужб.
Верховный суд Крыма приговорил к 16 годам мужчину, собиравшего данные для СБУ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки расколоть российское общество являются предательством и преступлением.

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