В Кургане построят новый индустриальный парк

В Кургане создадут новый индустриальный парк на базе бывшего завода колёсных тягачей. Объём инвестиций составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета региона.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка. Отмечается, что общая площадь парка превышает 9 га. Проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тыс. кв. м прошёл государственную экспертизу. «Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — заявил гендиректор парка Михаил Гилев. Начало деятельности резидентов намечено на 2025 год. Ранее сообщалось, что в Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%.