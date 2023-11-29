В Кургане построят новый индустриальный парк
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.
Отмечается, что общая площадь парка превышает 9 га. Проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тыс. кв. м прошёл государственную экспертизу.
«Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — заявил гендиректор парка Михаил Гилев.
Начало деятельности резидентов намечено на 2025 год.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%.