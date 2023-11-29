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В Кургане построят новый индустриальный парк

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В Кургане создадут новый индустриальный парк на базе бывшего завода колёсных тягачей. Объём инвестиций составит более 1,1 млрд рублей, из них 510 млн выделят из федерального бюджета и бюджета региона.
В Кургане построят новый индустриальный парк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу парка.

Отмечается, что общая площадь парка превышает 9 га. Проект по реконструкции основного корпуса площадью около 25 тыс. кв. м прошёл государственную экспертизу.

«Резидентам предлагается подготовленная площадка, позволяющая быстро дать старт новому производству. Это реконструированные корпуса и свободные земельные участки со всем необходимым», — заявил гендиректор парка Михаил Гилев.

Начало деятельности резидентов намечено на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%.

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