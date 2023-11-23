В Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%
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Об этом сообщает телеканал «360».
«По количеству индустриальных парков Московская область — безусловный лидер среди российских регионов. При этом и качество промышленной инфраструктуры в Подмосковье находится на высочайшем уровне — об этом свидетельствует выбор инвесторов, которые активно заполняют индустриальные парки региона», — отметила Зиновьева.
По её словам, регион продолжает развивать индустриальную инфраструктуру. В частности, на этапе реализации находятся ещё 38 проектов индустриальных парков.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области появится технопарк по микроэлектронике.