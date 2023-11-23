RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%

Короткая ссылка
Зампред правительства Московской области, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что заполняемость индустриальных парков в регионе превысила 55%.
В Подмосковье заполняемость индустриальных парков превысила 55%
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«По количеству индустриальных парков Московская область — безусловный лидер среди российских регионов. При этом и качество промышленной инфраструктуры в Подмосковье находится на высочайшем уровне — об этом свидетельствует выбор инвесторов, которые активно заполняют индустриальные парки региона», — отметила Зиновьева.

По её словам, регион продолжает развивать индустриальную инфраструктуру. В частности, на этапе реализации находятся ещё 38 проектов индустриальных парков.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области появится технопарк по микроэлектронике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить