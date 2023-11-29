Волгоградская облдума подготовила поправки к закону о переименовании Волгограда
- РИА Новости
Как указывает ТАСС, проект документа размещён на сайте регионального парламента.
В поправках прописаны также условия переименования через голосование других населённых пунктов региона.
Ранее сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что инициативные группы начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.