В Волгограде начали опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград
- РИА Новости
Как он отметил в разговоре с ТАСС, к следующей неделе будет принято решение о проведении или непроведении референдума.
Между тем в мэрии Волгограда сообщили РБК, что власти не имеют никакого отношения к опросу об инициативе по переименованию города в Сталинград.
«Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — заявили в пресс-службе мэрии Волгограда.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо очень аккуратно относиться к вопросу о возможности переименования Волгограда в Сталинград.