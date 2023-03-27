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В Волгограде начали опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

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Сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков заявил, что инициативные группы начали изучать общественное мнение по переименованию Волгограда в Сталинград.
В Волгограде начали опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград
  • РИА Новости

Как он отметил в разговоре с ТАСС, к следующей неделе будет принято решение о проведении или непроведении референдума.

Между тем в мэрии Волгограда сообщили РБК, что власти не имеют никакого отношения к опросу об инициативе по переименованию города в Сталинград.

«Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу», — заявили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо очень аккуратно относиться к вопросу о возможности переименования Волгограда в Сталинград.

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