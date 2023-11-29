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Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев

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Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев.
Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утверждены правила страховых выплат для добровольцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ещё 3 тыс. чеченских бойцов приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны и Росгвардии, они готовы выехать в зону спецоперации для выполнения задач.

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