В Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллёзом
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
Уточняется, что все пострадавшие ели шаурму в селе Петропавловка.
«В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные при приготовлении блюда, в результате которых причинён вред здоровью граждан», — говорится в сообщении.
Ранее завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, каким образом может передаваться сальмонеллёз. По его словам, это типичная кишечная инфекция.