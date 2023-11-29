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В Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллёзом

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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за заболевания граждан сальмонеллёзом.
В Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллёзом
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Уточняется, что все пострадавшие ели шаурму в селе Петропавловка.

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные при приготовлении блюда, в результате которых причинён вред здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Ранее завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, каким образом может передаваться сальмонеллёз. По его словам, это типичная кишечная инфекция.

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