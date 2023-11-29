В Бурятии возбудили дело из-за заболевания сальмонеллёзом

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за заболевания граждан сальмонеллёзом.

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Уточняется, что все пострадавшие ели шаурму в селе Петропавловка.

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные при приготовлении блюда, в результате которых причинён вред здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Ранее завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, каким образом может передаваться сальмонеллёз. По его словам, это типичная кишечная инфекция.