Суд в Новосибирске приговорил мужчину к пяти годам колонии за похищение детей

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии гражданина Киргизии, похитившего у своего знакомого детей для получения за них выкупа.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области.

По данным ведомства, мужчина приехал в Новосибирск на заработки и остановился у своего знакомого, на иждивении которого находились пятеро детей.

В декабре прошлого года злоумышленник решил похитить троих детей знакомого, чтобы за каждого получить по 15 тыс. рублей.

Он забрал детей и отправился с ними в Томск с намерением их дальнейшего вывоза за пределы России, однако мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на вокзале в Томске.

«Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В сентябре в отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери, возбудили уголовное дело.