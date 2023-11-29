RT в Telegram
Подпишись

Суд в Новосибирске приговорил мужчину к пяти годам колонии за похищение детей

Короткая ссылка
Кировский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии гражданина Киргизии, похитившего у своего знакомого детей для получения за них выкупа.
Суд в Новосибирске приговорил мужчину к пяти годам колонии за похищение детей
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области. 

По данным ведомства, мужчина приехал в Новосибирск на заработки и остановился у своего знакомого, на иждивении которого находились пятеро детей.

В декабре прошлого года злоумышленник решил похитить троих детей знакомого, чтобы за каждого получить по 15 тыс. рублей.

Он забрал детей и отправился с ними в Томск с намерением их дальнейшего вывоза за пределы России, однако мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на вокзале в Томске.

«Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В сентябре в отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери, возбудили уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить