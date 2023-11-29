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В Екатеринбурге многоэтажку затянуло дымом, жителей эвакуируют

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Жителей многоэтажки в Екатеринбурге эвакуируют из-за сильного задымления.

Об этом сообщает E1.ru.

«Посреди ночи заметили, что всю квартиру начинает затягивать дымом. Испугались, подумали, что короткое замыкание», — рассказала местная жительница.

По её словам, жители посмотрели в подъезд и поняли, что «происходит что-то страшное», после чего стали всем звонить.

На месте работает более 11 пожарных машин и скорая помощь.

Ранее агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона сообщало, что в Челябинске пять предприятий снижают объёмы работ из-за запаха гари и смога от пожаров в Свердловской области.

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