В Балтийском море спасли рыбаков, перевернувшихся на лодке
- РИА Новости
По данным министерства, о случившемся проинформировал один из пострадавших по уцелевшему телефону. Спасатели на двух катерах обнаружили пятерых пострадавших почти в километре от берега.
«Мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами. Спасатели МЧС России доставили их на сушу. Судно отбуксировали к берегу», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки.