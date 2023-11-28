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В Балтийском море спасли рыбаков, перевернувшихся на лодке

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В районе города Балтийска Калининградской области перевернулась лодка с рыбаками в открытом море. Сотрудники МЧС спасли их, сообщило ведомство в Telegram.
В Балтийском море спасли рыбаков, перевернувшихся на лодке
  • РИА Новости

По данным министерства, о случившемся проинформировал один из пострадавших по уцелевшему телефону. Спасатели на двух катерах обнаружили пятерых пострадавших почти в километре от берега.

«Мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами. Спасатели МЧС России доставили их на сушу. Судно отбуксировали к берегу», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки.

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