В двух водоёмах Челябинской области утонули рыбаки

В Челябинской области в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки.

Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по области.

«Минувшей ночью спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда на озере Иткуль (Верхнеуфалейский ГО) из воды извлекли утонувшего мужчину», — говорится в сообщении.

Ещё одно тело спасатели нашли на Аргазинском водохранилище.

Ранее в Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.