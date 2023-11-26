В двух водоёмах Челябинской области утонули рыбаки
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Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по области.
«Минувшей ночью спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда на озере Иткуль (Верхнеуфалейский ГО) из воды извлекли утонувшего мужчину», — говорится в сообщении.
Ещё одно тело спасатели нашли на Аргазинском водохранилище.
Ранее в Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.