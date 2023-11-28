Два студента из Оренбургской области победили в конкурсе «Большая перемена»

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» победили два студента из Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По итогам соревнований в число лауреатов вошли студентка Оренбургского колледжа экономики и информатики Дарья Куманева и студент Бугурусланского нефтяного колледжа Дмитрий Сметанин.

Четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в марте 2023 года в рамках «Марафона первых». Соревнование традиционно проходило по 12 тематическим направлениям.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.

Ранее сообщалось, что школьник из Выборга стал призёром конкурса «Большая перемена».