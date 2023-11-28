Два студента из Оренбургской области победили в конкурсе «Большая перемена»
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По итогам соревнований в число лауреатов вошли студентка Оренбургского колледжа экономики и информатики Дарья Куманева и студент Бугурусланского нефтяного колледжа Дмитрий Сметанин.
Четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в марте 2023 года в рамках «Марафона первых». Соревнование традиционно проходило по 12 тематическим направлениям.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России.
Ранее сообщалось, что школьник из Выборга стал призёром конкурса «Большая перемена».