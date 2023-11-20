Школьник из Выборга стал призёром конкурса «Большая перемена»

Главный редактор медиацентра выборгской школы № 10 Вадим Бернштейн стал призёром Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он принимал участие в номинации «Расскажи о главном».

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Я выбрал вызов «Расскажи о главном» — это журналистика, с которой я хочу связать свою жизнь в дальнейшем. Я разрабатывал летний проект «Разговоров о важном». Какие спикеры будут, как это будет проводиться, на какой платформе, для чего, будет ли это актуально для детей», — рассказал Бернштейн.

По его словам, самое интересное в конкурсе — это общение и новые друзья.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».