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Кол-центр МФЦ Оренбуржья принял более 166 тысяч звонков с начала года

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Кол-центр МФЦ Оренбургской области принял более 166 тыс. звонков с начала 2023 года.
Кол-центр МФЦ Оренбуржья принял более 166 тысяч звонков с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что ежедневно специалисты отвечали на 600 обращений.

Жители региона обращались на горячую линию, чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся регистрации права на недвижимость, оформления пособий, регистрации по месту жительства и пребывания, записаться в МФЦ или уточнить информацию о готовности документов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии создали рабочую группу по созданию семейных МФЦ.

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