В Удмуртии создали рабочую группу по созданию семейных МФЦ
- РИА Новости
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на соответствующее постановление на сайте главы и правительства региона.
Возглавит рабочую группу вице-премьер Татьяна Чуракова, её заместителем станет министр социальной политики и труда Ольга Лубнина.
Отмечается, что в обязанности группы входит координация деятельности исполнительных органов власти регионального и федерального подчинения, органов местного самоуправления, а также социальных НКО.
Ранее в Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ.