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В Удмуртии создали рабочую группу по созданию семейных МФЦ

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В Удмуртии образована Межведомственная рабочая группа по созданию семейных многофункциональных центров на территории региона в 2023—2024 годах.
В Удмуртии создали рабочую группу по созданию семейных МФЦ
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на соответствующее постановление на сайте главы и правительства региона.

Возглавит рабочую группу вице-премьер Татьяна Чуракова, её заместителем станет министр социальной политики и труда Ольга Лубнина.

Отмечается, что в обязанности группы входит координация деятельности исполнительных органов власти регионального и федерального подчинения, органов местного самоуправления, а также социальных НКО.

Ранее в Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ.

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