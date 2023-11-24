В Удмуртии создали рабочую группу по созданию семейных МФЦ

В Удмуртии образована Межведомственная рабочая группа по созданию семейных многофункциональных центров на территории региона в 2023—2024 годах.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на соответствующее постановление на сайте главы и правительства региона.

Возглавит рабочую группу вице-премьер Татьяна Чуракова, её заместителем станет министр социальной политики и труда Ольга Лубнина.

Отмечается, что в обязанности группы входит координация деятельности исполнительных органов власти регионального и федерального подчинения, органов местного самоуправления, а также социальных НКО.

Ранее в Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ.