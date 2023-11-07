В Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестор возведёт в столице два многофункциональных центра (МФЦ) в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Новые МФЦ появятся на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, информирует сайт «Аргументы и Факты».

Общая площадь объектов составит около 25,5 тыс. кв. м, а планируемый объём инвестиций — 2,2 млрд рублей, отметил вице-мэр.

«Соглашение с застройщиком, группой «Самолёт», подписано на три года», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что после введения в эксплуатацию в новых многофункциональных центрах будут работать 725 сотрудников.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.