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В Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестор возведёт в столице два многофункциональных центра (МФЦ) в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
В Москве анонсировали строительство двух новых МФЦ
  • РИА Новости

Новые МФЦ появятся на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, информирует сайт «Аргументы и Факты».

Общая площадь объектов составит около 25,5 тыс. кв. м, а планируемый объём инвестиций — 2,2 млрд рублей, отметил вице-мэр.

«Соглашение с застройщиком, группой «Самолёт», подписано на три года», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что после введения в эксплуатацию в новых многофункциональных центрах будут работать 725 сотрудников.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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