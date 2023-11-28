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Минсельхоз предложил ограничить вывоз риса из России на полгода

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Минсельхоз выступил с предложением по ограничению вывоза риса и рисовой крупы из России на полгода, говорится в проекте постановления кабмина.
Минсельхоз предложил ограничить вывоз риса из России на полгода
  • Gettyimages.ru
  • © zoranm

Отмечается, что временный запрет предложили ввести с 1 января по 30 июня будущего года.

Такая мера не будет распространяться на рис, вывозимый из России в страны — члены Евразийского экономического союза, также отправляемый для оказания международной гуманитарной помощи, переданный в рамках международных межправительственных соглашений и т. д.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твёрдой пшеницы из России.

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