Минсельхоз предложил ограничить вывоз риса из России на полгода
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Отмечается, что временный запрет предложили ввести с 1 января по 30 июня будущего года.
Такая мера не будет распространяться на рис, вывозимый из России в страны — члены Евразийского экономического союза, также отправляемый для оказания международной гуманитарной помощи, переданный в рамках международных межправительственных соглашений и т. д.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил временно запретить вывоз твёрдой пшеницы из России.