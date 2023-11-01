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Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз твёрдой пшеницы из России

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Минсельхоз предложил запретить вывоз из России твёрдой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года, согласно проекту постановления правительства.
Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз твёрдой пшеницы из России
  • РИА Новости

«Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твёрдой», — говорится в сообщении на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства заявил о готовности России в текущем сельхозсезоне, который длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, экспортировать до 65 млн т зерна.

До этого Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспортные поставки зерна.

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