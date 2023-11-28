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Путин: битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что битва России за суверенитет имеет национально-освободительный характер.
Путин: битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер», — подчеркнул российский лидер.

Путин объяснил, что Россия в борьбе за суверенитет отстаивает безопасность и благополучие всего российского народа.

Ранее американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США хотят лишить Россию суверенитета для захвата её ресурсов.

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