Глава Берёзовского района Югры Артеев сложил полномочия после ДТП

Устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения глава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев заявил, что решил сложить с себя полномочия.

Как отметил экс-глава Берёзовского района Югры в социальной сети «ВКонтакте», это решение далось ему нелегко, однако он «должен был это сделать».

Артеев объяснил, что глава муниципалитета должен служить примером для своих земляков, а также ориентиром и авторитетом для близких. И в первую очередь — для молодёжи.

«В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — заключил он.

Скандал вокруг Артеева разгорелся после того, как стало известно о его задержании за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник не справился с управлением и вылетел в кювет.

В начале ноября сообщалось о председателе думы Североуральска Свердловской области Викторе Ильине, который погиб в ДТП.