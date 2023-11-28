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Глава Берёзовского района Югры Артеев сложил полномочия после ДТП

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Устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения глава Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев заявил, что решил сложить с себя полномочия.
Глава Берёзовского района Югры Артеев сложил полномочия после ДТП
  • РИА Новости

Как отметил экс-глава Берёзовского района Югры в социальной сети «ВКонтакте», это решение далось ему нелегко, однако он «должен был это сделать».

Артеев объяснил, что глава муниципалитета должен служить примером для своих земляков, а также ориентиром и авторитетом для близких. И в первую очередь — для молодёжи.

«В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — заключил он.

Скандал вокруг Артеева разгорелся после того, как стало известно о его задержании за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник не справился с управлением и вылетел в кювет.

В начале ноября сообщалось о председателе думы Североуральска Свердловской области Викторе Ильине, который погиб в ДТП.

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