В Карелии проводят проверку после падения ребёнка в открытый люк
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 28 ноября 2023 года на улице Лермонтова.
Мальчик по пояс провалился в открытый люк. На помощь ему пришёл мужчина, находившийся рядом.
Отмечается, что внимание карельской прокуратуры привлекли публикации в СМИ и соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребёнка в открытый люк.