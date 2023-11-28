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В Карелии проводят проверку после падения ребёнка в открытый люк

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Прокуратура Карелии устанавливает обстоятельства падения ребёнка в открытый люк в Петрозаводске.
В Карелии проводят проверку после падения ребёнка в открытый люк
  • Gettyimages.ru
  • © Kalichka

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 28 ноября 2023 года на улице Лермонтова.

Мальчик по пояс провалился в открытый люк. На помощь ему пришёл мужчина, находившийся рядом.

Отмечается, что внимание карельской прокуратуры привлекли публикации в СМИ и соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребёнка в открытый люк.

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