В Карелии проводят проверку после падения ребёнка в открытый люк

Прокуратура Карелии устанавливает обстоятельства падения ребёнка в открытый люк в Петрозаводске.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 28 ноября 2023 года на улице Лермонтова.

Мальчик по пояс провалился в открытый люк. На помощь ему пришёл мужчина, находившийся рядом.

Отмечается, что внимание карельской прокуратуры привлекли публикации в СМИ и соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области выясняют обстоятельства падения ребёнка в открытый люк.