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В Челябинской области выясняют обстоятельства падения подростка в открытый люк

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В посёлке Потанино Челябинской области проверяют обстоятельства инцидента с падением 11-летнего мальчика в пятиметровый открытый колодец 15 ноября.
В Челябинской области выясняют обстоятельства падения подростка в открытый люк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Мать ребёнка рассказала, что её сын гулял с другом, наступил на картонку и провалился в открытый люк. Оттуда он позвонил матери и в МЧС.

Спасателям пришлось приложить усилия, чтобы вытащить ребёнка, так как их лестница оказалась слишком короткой.

В травматологии мальчику диагностировали ушиб колена.

По словам матери, она обращалась в дежурную часть, на место выезжали представители отдела полиции по делам несовершеннолетних. Однако в пресс-службе ГУ МВД это не подтвердили.

В соцсетях на сообщение об инциденте отреагировали официальные представители местного водоканала МУП «ПОВВ» и мэрии Копейска. Там заявили, что крышка люка, скорее всего, была украдена.

«Управление гражданской защиты населения проводит проверку по данному инциденту», — уточнили в соцсетях официальные представители мэрии.

Ранее в СК России возбудили уголовное дело по факту падения подростка в коллектор с кипятком в Екатеринбурге.

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