Для уверенности в будущем каждому россиянину нужно 1,6 кг золота в год

Как выяснили аналитики, чтобы чувствовать себя спокойно и комфортно, россиянам нужно иметь около 32 золотых слитков по 50 г. С результатами исследования ознакомился RT.

Индикатор рассчитывался как совокупная стоимость необходимых благ, переведённая в золотые слитки. Отмечается, что за эталон был принят слиток весом 50 г: его цена по состоянию на 27 ноября составляла 304 209 рублей.

В ходе исследования, проведённого компанией «Росгосстрах» совместно с аналитическим центром Sokolov, респондентам предлагалось ответить на вопрос, какие материальные блага им необходимы, чтобы жить спокойно и комфортно.

Так, на первом месте — качественная медицина, этот вариант выбрали 66% опрошенных. Средняя стоимость годового полиса добровольного медицинского страхования по России составляет 40 380 рублей, или 0,13 золотого слитка в год.

Далее следует финансовая подушка безопасности — это благо назвали необходимым 65% респондентов. В среднем в год россиянам необходимо 466 666 рублей, или 1,5 золотых слитка (по 0,12 слитка в месяц).

Стабильный доход оказался важен также для 65% опрошенных.

«Среднее значение по уровню желаемого ежемесячного дохода составило 300 тыс. рублей, или 0,98 золотых слитка в месяц. В год, таким образом, россиянам необходимо 11,8 слитка», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, 60% россиян считают обязательным доступ к хорошему образованию.

Согласно расчётам аналитиков, средняя годовая стоимость обучения в российском университете составляет 186 032 рубля. При переводе в золото высшее образование обойдётся в 3 слитка за пять лет, или по 0,6 слитка в год.

По словам специалистов, собственное жильё считают обязательным фактором для спокойствия и комфорта 59% россиян.

«Средняя стоимость квадратного метра по России составляет 110 596 рублей. При расчёте мы использовали квартиру площадью 50 кв. м, средняя цена которой по стране составила в 2023 году 5 529 800 рублей. В переводе в золото стоимость квартиры в этом году составляет 18,1 золотых слитка. Это самая дорогостоящая материальная ценность для россиян», — отмечается в предоставленных данных.

Таким образом, золотой стандарт с учётом всех топ-5 благ составляет на сегодняшний день 32,1 золотых слитка в год.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, насколько россияне довольны балансом между работой и личной жизнью, а также что хотели бы изменить в рабочих процессах.