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ГД во II чтении приняла проект, закрепляющий принцип «бери или плати» для поставок газа

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Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, закрепляющий принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям.
ГД во II чтении приняла проект, закрепляющий принцип «бери или плати» для поставок газа
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Это коснётся потребителей, которые вводят в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, а также выработку тепловой и электроэнергии, передаёт РИА Новости.

Кроме того, законопроект относит к полномочиям российских властей утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам.

Третье чтение законопроекта состоится 29 ноября.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект сообщила, что российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.

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