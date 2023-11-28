ГД во II чтении приняла проект, закрепляющий принцип «бери или плати» для поставок газа
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Это коснётся потребителей, которые вводят в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, а также выработку тепловой и электроэнергии, передаёт РИА Новости.
Кроме того, законопроект относит к полномочиям российских властей утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам.
Третье чтение законопроекта состоится 29 ноября.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект сообщила, что российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.