В Сочи арестовали проводившую в отеле над ребёнком ритуалы мать

Следователи заявили об аресте женщины, которая в сочинской гостинице проводила ритуалы над своим ребёнком, истязала его, а ещё прятала малолетнего от мужа.

Как сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю, 32-летней женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание малолетнего).

«В сентябре 2023 года мать с ребёнком приехали из Москвы в Сочи и поселились в апартаментах на улице Кубанской. В период с конца сентября по 1 ноября 2023 года женщина, пользуясь своим физическим превосходством и беспомощным состоянием двухлетнего сына, проводила в отношении него ритуальные обряды. Обвиняемая связывала и обездвиживала мальчика, запрещала передвигаться, лила на голову сына горячий воск», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что женщина полностью признала свою вину, а также рассказала все детали во время допроса. В настоящий момент она уже находится под арестом, а ребёнок с отцом в Москве. Обвиняемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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