В ЯНАО задержан мужчина за истязание двоих детей

Правоохранители задержали жителя Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) по обвинению в избиении двух малолетних детей из чувства личной неприязни. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Об этом информирует URA.RU.

Заявление в полицию о том, что мужчина избивает своих пасынков, написали соседи.

«В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина из личной неприязни к двум малолетним детям избивал их, а также угрожал им применением насилия», — уточнили в полиции.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК России (истязание, совершённое в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

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