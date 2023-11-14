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В ЯНАО задержан мужчина за истязание двоих детей

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Правоохранители задержали жителя Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) по обвинению в избиении двух малолетних детей из чувства личной неприязни. Решается вопрос о заключении его под стражу.
В ЯНАО задержан мужчина за истязание двоих детей
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

Заявление в полицию о том, что мужчина избивает своих пасынков, написали соседи.

«В ходе следствия установлено, что 29-летний мужчина из личной неприязни к двум малолетним детям избивал их, а также угрожал им применением насилия», — уточнили в полиции.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК России (истязание, совершённое в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

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