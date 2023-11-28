Автовладельцам посоветовали заменить масло в машине перед зимой

Специалисты рекомендовали автовладельцам заменить масло в машине с наступлением зимы.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис «СберАвто».

Как отметили в сервисе, замена масла является важной процедурой для поддержания высокой работоспособности автомобиля.

Автомобильные масла имеют маркировку, указывающую на температурный режим и вязкость, поэтому при выборе желательно учитывать эти показания.

Также специалисты обратили внимание и на тот случай, когда не планируется эксплуатация автомобиля до весны.

Перед наступлением тепла рекомендуется слить старое масло и залить новое. За долгое время простоя масла начинают терять свои свойства.

Ранее технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв заявил, что зимой двигатель машины может выйти из строя из-за загустевшего моторного масла.