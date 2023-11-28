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Автовладельцам посоветовали заменить масло в машине перед зимой

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Специалисты рекомендовали автовладельцам заменить масло в машине с наступлением зимы.
Автовладельцам посоветовали заменить масло в машине перед зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Sava / 500px

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис «СберАвто».

Как отметили в сервисе, замена масла является важной процедурой для поддержания высокой работоспособности автомобиля.

Автомобильные масла имеют маркировку, указывающую на температурный режим и вязкость, поэтому при выборе желательно учитывать эти показания.

Также специалисты обратили внимание и на тот случай, когда не планируется эксплуатация автомобиля до весны.

Перед наступлением тепла рекомендуется слить старое масло и залить новое. За долгое время простоя масла начинают терять свои свойства.

Ранее технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв заявил, что зимой двигатель машины может выйти из строя из-за загустевшего моторного масла.

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