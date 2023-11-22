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Специалист Пономарёв: загустевшее масло может привести к поломке двигателя авто

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Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв заявил, что зимой двигатель машины может выйти из строя из-за загустевшего моторного масла.
Специалист Пономарёв: загустевшее масло может привести к поломке двигателя авто
  • Gettyimages.ru

«При эксплуатации автомобиля не стоит забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках масел в условиях зимней эксплуатации. Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при -25 °С масла ещё работают, а в -27...-30 °С перемерзают или густеют.

Как отметил Пономарёв, загустевшее от мороза масло способно выдавить сальники двигателя, что станет причиной возникновения течи и в будущем приведёт к серьёзной поломке мотора.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.

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