В Челябинске задержали оторвавших зеркала с внедорожников на 3 млн рублей мужчин

Сотрудники полиции задержали двух жителей Челябинска, которые украли с машин премиум-класса зеркала заднего вида на 3 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинске полицейские задержали подозреваемых 1993 и 1994 годов рождения. Все кражи зеркал с автомобилей премиум-класса они совершили за одну ночь во дворах Советского и Центрального районов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанных к 10 эпизодам. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК России (кража).

Ранее сообщалось, что мужчина украл около 1,6 тыс. лотерейных билетов из торгового ларька в Пятигорске.