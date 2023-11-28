В Крыму ответили на идею Киева вернуть «исторические» названия городам

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель и член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отреагировали в беседе с RT на планы властей Украины вернуть «исторические» названия городам на полуострове.

«Я считаю, что это очередное провокационное заявление по поводу переименования наших, российских, населённых пунктов. Уважаемые наши соседи, мы сами в состоянии решить, какое название будет носить тот или иной населённый пункт. Для этого существуют законные механизмы в нашем российском государстве... Сегодня было бы разумно «политикам» на Украине думать не о том, как переименовать или как создать какую-то конфликтную ситуацию на нашей территории, а, прежде всего, думать, как можно быстрее подписать полную капитуляцию», — подчеркнул Гемпель.

В свою очередь, Цеков отметил, что вопрос возвращения названий — это дело непростое, оно должно восприниматься, прежде всего, сообществом того населённого пункта или той территории, на которой это осуществляется.

«Хотят разлад внести в наше крымское сообщество — не получится, все эти их намерения нами не воспримутся, они занимаются глупостями на своей территории, хотят перенести эти глупости на нашу, ничего не выйдет», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.