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Суд удвоил компенсацию девочке, получившей 126 ударов ножом от одноклассницы

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Компенсация морального вреда девочке, которой одноклассница нанесла 126 ударов ножом, увеличилась вдвое и достигла 2 млн рублей. Соответствующее постановление вынес Московский городской суд.
Суд удвоил компенсацию девочке, получившей 126 ударов ножом от одноклассницы
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

По словам адвоката Виктории Дергуновой, которая представляет интересы пострадавшей семьи в суде, заседание, в ходе которого было принято это решение, состоялось 27 ноября.

С учётом удвоения компенсации морального вреда, общая сумма компенсации семье выросла до 8,5 млн рублей, включая расходы на лечение и реабилитацию девочки.

Помимо компенсации лечения девочки, которую оценили в 5,5 млн рублей, эта сумма также включает в себя компенсацию морального вреда и выплаты по 500 тыс. рублей каждому из родителей школьницы, передаёт газета «Известия».

Ранее сообщалось, что родители девочки, получившей ножевые ранения в школе, подали в суд на лицей в Химках.

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