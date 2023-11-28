Суд удвоил компенсацию девочке, получившей 126 ударов ножом от одноклассницы
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По словам адвоката Виктории Дергуновой, которая представляет интересы пострадавшей семьи в суде, заседание, в ходе которого было принято это решение, состоялось 27 ноября.
С учётом удвоения компенсации морального вреда, общая сумма компенсации семье выросла до 8,5 млн рублей, включая расходы на лечение и реабилитацию девочки.
Помимо компенсации лечения девочки, которую оценили в 5,5 млн рублей, эта сумма также включает в себя компенсацию морального вреда и выплаты по 500 тыс. рублей каждому из родителей школьницы, передаёт газета «Известия».
Ранее сообщалось, что родители девочки, получившей ножевые ранения в школе, подали в суд на лицей в Химках.