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Родители девочки, получившей ножевые ранения в школе, подали в суд на лицей в Химках

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Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к химкинскому лицею.
Родители девочки, получившей ножевые ранения в школе, подали в суд на лицей в Химках
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на президента благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Викторию Дергунову, которая представляет их интересы, в иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 млн рублей, а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет ещё уточняться.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. рублей, но ещё предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — отметила Дергунова.

Иск к лицею №10 подан в Химкинский городской суд.

Ранее сообщалось, что психологи приступили к работе с пострадавшей от нападения пятиклассницей.

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, была госпитализирована 7 февраля.

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