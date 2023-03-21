Родители девочки, получившей ножевые ранения в школе, подали в суд на лицей в Химках

Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к химкинскому лицею.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на президента благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Викторию Дергунову, которая представляет их интересы, в иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 млн рублей, а сумма, необходимая для оплаты лечения, будет ещё уточняться.

«Сейчас мы собрали чеков на 30 тыс. рублей, но ещё предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — отметила Дергунова.

Иск к лицею №10 подан в Химкинский городской суд.

Ранее сообщалось, что психологи приступили к работе с пострадавшей от нападения пятиклассницей.

Ученица пятого класса лицея №10 в Химках, которую ударила ножом одноклассница, была госпитализирована 7 февраля.