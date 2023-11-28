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В Москве представили внедорожник Oting Paladin

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В рамках презентации китайского бренда Sinomach прошла премьера внедорожника Oting Paladin.
В Москве представили внедорожник Oting Paladin
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает газета «Известия».

«Россия — первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile», — заявил Фань Юнчжэн, генеральный директор Hyperion Lising, подразделения Sinomach Automobile.

Oting Paladin построен на базе Nissan Pathfinder. Он оснащён двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 л. с. Автомобиль также имеет систему подключаемого полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей.

Стоимость Oting Paladin — от 3,8 млн рублей. Продажи начнутся в середине января 2024 года.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР готова разрабатывать авто, отвечающие потребностям рынка России.

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