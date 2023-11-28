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ВЦИОМ: 56% россиян выступили против создания «министерства счастья»

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Более половины россиян выступили против создания «министерства счастья», сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ: 56% россиян выступили против создания «министерства счастья»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Согласно опросу, россияне скептично относятся к данной идее: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%), поддержали предложение 23%, каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%).

Единственная возрастная группа, в которой сторонников «министерства счастья» больше, чем противников, — это молодёжь до 25 лет (за — 50%, против — 25%).

Среди россиян старше 45 лет позитивно воспринимают идею создания «министерства счастья» только 13%.

В начале ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья». Она объяснила, что через это ведомство будут проходить все законы и решения на предмет того, сделают ли они людей счастливее. 

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