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Спикер СФ Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья».
Спикер СФ Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом она сказала в ходе выступления на форуме «Знание.Первые».

Отвечая на вопрос, какой закон необходимо принять немедленно, Матвиенко ответила, что нужно принять закон «о всеобщем счастье».

«Я мечтаю и предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья», — сказала она.

Матвиенко объяснила, что через это ведомство будут проходить все законы и решения на предмет того, сделают ли они людей счастливее. 

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